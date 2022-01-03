Инвентаризацию всех памятников культуры проведут в Иркутской области

В Иркутской области в этом году начнут мероприятия по оценке и инвентаризации культурного наследия. Сейчас на территории региона больше четырех тысяч памятников. К организации комплексной работы по их сохранению губернатор Игорь Кобзев предложил подключить экс-мэра Иркутска Бориса Говорина. Об этом он заявил сегодня, 3 января, на рабочем совещании.

Для старта мероприятий по оценке и инвентаризации культурного наследия в областном бюджете предусмотрены финансовые средства, в том числе для проведения конкурсных процедур среди экспертов, включенных в федеральный реестр.

Глава региона предложил Борису Говорину, который три года был мэром Иркутска и затем восемь лет губернатором, участвовать и координировать действия областных, муниципальных структур, с привлечением всех общественных институтов.

В 2022 году планируется провести историко-культурные экспертизы 609 зданий, находящихся в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском районах. Также в это число входят 50 объектов на территории «Иркутских кварталов» в историческом центре города Иркутска. Будут обследованы многоквартирные дома в муниципальных образованиях. Кроме того, 95 зданий, находящихся в плохом техническом состоянии, в 2020 году включены в концепцию сохранения объектов деревянного зодчества и требуют определения категории культурного наследия.



27 декабря весь список был рассмотрен на заседании Общественной палаты Иркутской области. Сегодня Игорь Кобзев поручил региональной службе по охране культурного наследия до 1 февраля подготовить рассмотрение вопроса на заседании Градостроительного совета при губернаторе.



– По сути это заседание даст старт осмысленной целенаправленной работе по обеспечению сохранности памятников истории и культуры, находящихся на территории Иркутской области. Губернатор обратился ко мне с просьбой включиться в эту работу, я дал свое согласие, – поделился итогами совещания Борис Говорин.