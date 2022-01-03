Медицинскому стартапу из Иркутска выделили 20 млн рублей

Информационный cервис «Аптекарь», партнером и эдвайзером которого является известный венчурный инвестор, композитор Александр Шульгин, признан экспертами лучшим в 2021 году в рамках программы «Искусственный Интеллект» Фонда содействию инноваций. Сервису будет выделена поддержка в размере 20 млн рублей на старт новых продуктов в компьютерных вычислениях, сообщает пресс-служба администрации обрасти.

Теперь более тридцати иркутских ученых, программистов, специалистов будут трудиться над пополнением базы товаров аптечного ассортимента, чтобы обогатившись созданным искусственным интеллектом база анализировала закупки и расходование лекарственных препаратов с точностью 96-98% вне зависимости от рода и характера учетных систем.

Венчурный инвестор Александр Шульгин называет «Аптекарь» Авиасэйлс (Aviasales) для аптек.

– «Аптекарь» по сути решает все боли рынка лекарств, ровно также, как и Авиасэйлс помогает с авиабилетами для пассажиров. Алгоритмы разные, но и там и здесь помощь для людей существенная, – говорит инвестор. – Надеюсь успех «Аптекаря» подтолкнет цифровых предпринимателей Приангарья к более динамичному включению в процесс цифровизации экономики.



Информационный центр "Аптекарь" (www.aptekar.site) основан в 2012 году, специализируется на автоматизации закупок товаров аптечного ассортимента между аптеками и дистрибуторами для лучшего обеспечения лекарствами населения. Обслуживает более 1000 точек по всей стране, имеет представительство в Казахстане и Монголии.