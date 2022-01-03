Экономика Иркутской области полностью восстановилась после пандемии. Об этом свидетельствуют экономические показатели региона, которые приводит пресс-служба правительства региона.

Так, по итогам 9 месяцев 2021 года оборот общественного питания, наиболее пострадавшего от ограничительных мер, увеличился на 34% (+5% к уровню 2019 года), оборот розничной торговли – на 11% (+7,8% к уровню 2019 года).

Более значительный рост наблюдается в строительстве: индекс объема строительных работ вырос по отношению к аналогичному периоду 2020-го в 2,3 раза и на 63% к уровню докризисного 2019-го.

За 9 месяцев 2021 года индекс промышленного производства составил 100,1% к уровню аналогичного периода 2020-го, объем инвестиций – 295,1 млрд рублей (112,8%). С учетом сложившейся динамики индекс промышленного производства в 2021 году составит 101,7% к уровню 2020-го, в 2022 – 104% к уровню 2021.

Доходы консолидированного бюджета выросли за 9 месяцев 2021 практически на треть, до 191,9 млрд рублей (126,6%), среднемесячная заработная плата – до 52,4 тыс. рублей (107,9%).



Объем инвестиций в 2021-2022 годах ожидается на уровне 444,1 млрд рублей и 498,5 млрд рублей соответственно. Динамика объема инвестиций в сопоставимых ценах составит в 2021 году 106,9% к уровню предыдущего года, в 2022 году – 106,6% к уровню 2021-го.



– Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибирском Федеральном округе по ВРП, объему инвестиций, налоговой отдаче, уровню заработной платы и бюджетной обеспеченности. Дальнейший рост экономики региона будет обеспечен развитием промышленного производства и реализацией инвестиционных проектов в газохимической, целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.