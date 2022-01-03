Общественные пространства Иркутска убирают в усиленном режиме

Коммунальные службы Иркутска работают в праздничные дни в усиленном режиме. Такое поручение дал мэр Руслан Болотов. Особое внимание уделяется уборке от снега и мусора общественных пространств. Площади, скверы, парки, аллеи, бульвары в выходные дни активно посещаются горожанами и гостями города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 3 января, как и в другие дни, на уборку общественных пространств во всех округах областного центра вышли 120 человек, задействованы 7 единиц техники.

– На закрепленных территориях ведется механическая и ручная уборка снега, производится подбор мусора. Уборка, контроль и мониторинг осуществляется силами муниципальных предприятий. Задействованы силы МУПЭП «Горзеленхоз» и МКУ «Городская среда», а также подрядных организаций. Хочется, чтобы и горожане проявляли уважение к родному городу, труду коммунальных служб, бережно относились к праздничному украшению., – отметил директор МКУ «Городская среда» Антон Титков.