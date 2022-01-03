Выставка кукол открылась в Иркутске

В Иркутске открылась выставка «Жили-были люди и куклы». Ранее экспонаты располагались в музее кукол Оксаны Токмаковой в Листвянке, который прекратил работать в 2018 году. В Иркутске экспозиция появилась при поддержке администрации города. При поддержке мэра Руслана Болотова помещение в центре города предоставлено на льготных условиях.

Выставка приурочена к 100-летию основания крупнейшей в Советском Союзе фабрики по выпуску кукол «Имени 8 Марта». В первом выставочном зале представлена история зарождения и становления кукольного фабричного производства в СССР. Во втором – история фабрики, которая была преобразована в 1921 году художником Николаем Бартрамом из небольшой артели «Всё для ребёнка». В экспозиции представлена коллекция из трехсот кукол периода с 1920-х по 1990-е годы.

Выставка будет работать до конца августа 2022 года по адресу: улица Урицкого, 11 «Б», 3 этаж.