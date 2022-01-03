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Четвёртая волна коронавируса в Приангарье пошла на спад

После роста заболеваемости в конце ноября-начале декабря, когда в Иркутской области ежедневно выявляли более 600 случаев COVID-19, эпидситуация  постепенно стабилизируется. По данным оперштаба, 3 января зафиксировано 304 случая COVID-19. Это меньше, чем 2 января, когда выявлено 390 случаев.

Общее число больных с начала пандемии составило 158 145. Госпитализировано – 2 245 (-28), выздоровело – 142 136 (+1 216), умерло – 7 140 (+15), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 588 (+1).

Российские власти заявили, что ждут роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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