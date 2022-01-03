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Общепит освободили от НДС с 1 января 2022 года

ФНС сообщила, что с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождаются услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и иных аналогичных объектах, а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти следующие условия:

  • сумма доходов в совокупности менее 2 млрд рублей;
  • удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов не менее 70%;
  • среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте РФ (условие распространяется на правоотношения с 1 января 2024 года.

Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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