Общепит освободили от НДС с 1 января 2022 года

ФНС сообщила, что с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождаются услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и иных аналогичных объектах, а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти следующие условия:

сумма доходов в совокупности менее 2 млрд рублей;

удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов не менее 70%;

среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте РФ (условие распространяется на правоотношения с 1 января 2024 года.

Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.