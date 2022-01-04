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71% россиян намерены сменить работу в 2022 году

Большинство россиян (71%) планируют сменить работу в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Как показал опрос, 76% ожидают от новой работы высокой зарплаты. Еще 58% хотели бы получить адекватный коллектив и руководство. 48% надеются соблюдать баланс между работой и отдыхом. 37% ищут карьерного роста, 33% — возможности обучения, 32% хотели бы решать интересные задачи. Для 27% опрошенных важна близость новой работы к дому, для 24% — гибкий график. 22% хотели бы на новой работе трудиться дистанционно, 12% — без дресс-кода.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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