Жители Приангарья выиграли более 29 млн руб. в новогоднем тираже «Русского лото»

Жители Иркутской области в новогоднем тираже «Русского лото» выиграли 29 465 000 руб. При этом двое счастливчиков стали обладателями крупных призов: 1 млн руб. и 750 тыс. руб. Всего в регионе было куплено более 216 тысяч выигрышных билетов. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» предоставил SIA.RU аналитику по 1421-му тиражу.

По итогам новогоднего тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера – это участники из Москвы и Краснодарского края, которые разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый из них выиграл по 500 млн руб.

52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн руб. Еще 64 — закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. руб.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.