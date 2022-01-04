Центры занятости Иркутской области перейдут на оказание услуг в электронном виде

С 1 января 2022 года в Приангарье начнется переход на предоставление государственных услуг в сфере занятости в электронном виде – через Единую цифровую платформу Портал «Работа в России». Как сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков, работодатели и жители области смогут получать две госуслуги в электронном виде: по содействию гражданам в поиске работы и помощи работодателям в подборе сотрудников.



– Органы занятости населения готовы для перехода на взаимодействие с гражданами и работодателями в электронном виде. Это, безусловно, повысит доступность госуслуг в сфере занятости для жителей региона. Для этого специалисты центров пройдут обучение по программе цифровой трансформации в рамках национального проекта «Демография» и получат необходимые навыки, компетенции для предоставления услуг в электронном виде, – подчеркнул Кирилл Клоков.

Кроме того, будет проведена модернизация центров занятости. В деятельность центров будут внедрены передовые цифровые технологии в работе с соискателями и работодателями, современные способы поиска работы и интерактивные сервисы. В этом году в ходе реализации нацпроекта модернизация проводится в ЦЗН г. Братска. В 2022 году эти же работы планируется выполнить в ЦЗН г. Иркутска. На эти цели регион получит федеральную субсидию в размере почти 5 млн рублей.