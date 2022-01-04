Медицинская техника на 1 млрд рублей поступила в Иркутскую область в 2021 году

595 единиц оборудования – аппараты ИВЛ, передвижные рентгены, электрокардиографы, маммографы и другая медицинская техника –поступило в Иркутскую область в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства области.



Оборудование установлено в медицинских учреждениях Баяндаевского, Качугского, Заларинского Киренского, Братского, Боханского, Нижнеудинского, Жигаловского, Чунского, Бодайбинского, Куйтунского, Казачинско-Ленского, Черемховского и других районов.



– Обновление материально-технической базы больниц, поликлиник и ФАПов региона – одно из важнейших направлений в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это позволяет оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь жителям региона, в том числе в отдаленных территорий, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.