Новости

Медицинская техника на 1 млрд рублей поступила в Иркутскую область в 2021 году

595 единиц оборудования – аппараты ИВЛ, передвижные рентгены, электрокардиографы, маммографы и другая медицинская техника –поступило в Иркутскую область в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства области.

Оборудование установлено в медицинских учреждениях Баяндаевского, Качугского, Заларинского Киренского, Братского, Боханского, Нижнеудинского, Жигаловского, Чунского, Бодайбинского, Куйтунского, Казачинско-Ленского, Черемховского и других районов.

– Обновление материально-технической базы больниц, поликлиник и ФАПов региона – одно из важнейших направлений в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это позволяет оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь жителям региона, в том числе в отдаленных территорий, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Новый год 2022
Где в Иркутске и пригороде можно покататься с горки?
Общественный транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь будет работать до двух часов ночи
Опубликован список площадок, где можно запускать фейерверки в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании