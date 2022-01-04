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270 новых случаев коронавируса выявили в Приангарье за сутки

По данным оперштаба, 4 января зафиксировано 270 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем 3 января, когда выявили 304 случая.

С конца декабря эпидемия коронавируса в регионе пошла на спад. Если на пике заболеваемости в декабре выявляли 600 заболевших, то 29 декабря – 478 заболевших, 30 декабря – 463, 1 января – 440, 2 января – 390.

Общее число больных с начала пандемии составило 158 415. Выздоровело – 144 080 (+1 936), умерло – 7 155 (+15).

Российские власти заявили, что ждут роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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