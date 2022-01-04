«Быки» перехватили инициативу

3 января первая торговая сессия в новом году завершилась ростом основных американских фондовых индексов. S&P 500 поднялся на 0,64% до 4797 пунктов, Nasdaq прибавил 1,2%, Dow Jones повысился на 0,68%. Лучшую динамику показали энергетики (+3,10%) и производители нециклических потребительских товаров (+2,76%). Хуже рынка выглядели сектора сырья и материалов (-1,37%), здравоохранения (-0,98%), недвижимости (-0,96%) и коммунальных услуг (-0,94%), отмечают аналитики «Фридом Финанс»:

– В четвертом квартале 2021 года Tesla (TSLA: +13,5%) поставила рекордное количество электрокаров, превысив результат прошлого года на 87%. NIO Inc. (NIO: +5,7%) так же удалось нарастить поставки электромобилей на 49,7% г/г по итогам декабря и на 44,3% г/г по результатам последнего квартала. После обсуждений с FDA Applied Therapeutics (APLT: -30,5%) отложила представление препарата для лечения галактоземии. Для утверждения медикамента потребуются дополнительные клинические испытания.

Инвесторы демонстрируют укрепление уверенности по поводу перспектив экономического роста и восстановления занятости, а также снижение опасений в отношении рисков, связанных с COVID-19, что усиливает ожидания в отношении ужесточения политики ФРС и повышения ключевой ставки. На этом фоне интерес инвесторов к государственному долгу США снижается, что привело к сильному росту доходностей гособлигаций. Этот показатель для «десятилеток» увеличился на 13 базисных пунктов (б.п.), достигнув 1,637% впервые с момента выявления штамма «омикрон& raquo; в ноябре. Это самый значительный рост доходности в первый день торгов в новом году начиная с 2009-го. Ставка по «двухлеткам» поднялась на 4 б.п., до 0,79%, — самого высокого уровня с марта 2020 года. Другим фактором, оказавшим давление на стоимость гособлигаций, стало перераспределение рисков инвесторами в сторону корпоративных бондов на фоне роста предложения в начале года.

Вчера состоялось заседание палаты представителей Конгресса США по поводу принятия программы стимулирующих расходов Build Back Better на сумму $1,75 трлн. Сенатор Джо Манчин заявил, что готов возобновить переговоры по этому вопросу с президентом Джо Байденом при условии исключения из проекта налогового вычета на детей либо повышения верхнего предела дохода для семей, имеющих право на данную льготу. Манчин опасается, что увеличение расходов в рамках BBB может оказать значительное давление на бюджет и госдолг США. По-прежнему высокая инфляция в стр ане, достигшая рекордного уровня с 1982 года, также вызывает опасения. При этом сенатор открыт к обсуждению вопросов по климату и здравоохранению, а также выдвигает собственные предложения в части введения нового налога на доход миллиардеров.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 3 января разнонаправленно. Индекс Токийской биржи Nikkei поднялся на 1,77%, китайский CSI 300 скорректировался на 0,46%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,06%. Индекс Австралийской фондовой биржи ASX вырос на 1,9%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 0,39%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $79,16 за баррель. Цена на золото составляет $1806 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4759–4809 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в промышленном секторе США от ISM за декабрь. Консенсус предполагает снижение показателя до 60,5 пунктов после ноябрьского значения в 61,1. Также выйдут данные по числу открытых вакансий в ноябре. Ожидается увеличение до 11,1 млн после рекордных 11,033 млн в октябре.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 69 пунктов.

Оттолкнувшись после незначительной корректировки в конце года, S&P 500 прибавил 30 пунктов в первую торговую сессию 2022-го. RSI указывает на возобновление «бычьего» тренда. Движение индикатора MACD подтверждает преобладание покупателей на рынке. Индекс широкого рынка продолжает постепенное движение в сторону верхней границы восходящего канала. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов.