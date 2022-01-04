Игорь Кобзев о строительстве школ: из-за плотной застройки в Иркутске мы вынуждены идти по пути пристроев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что из-за плотной застройки в областном центре вынуждены строить не новые школы, а пристрои к уже существующим. Сегодня он побывал на строительных площадках трёх школ.

– В Иркутске ведется строительство нескольких школ. В ближайшие два года город получит более трех тысяч учебных мест. Из-за плотной городской застройки в областном центре мы вынуждены идти по пути пристроев. В данной ситуации – это выход. Главное, чтобы все эти корпуса были выполнены не только качественно, но и в установленные сроки, – отметил Игорь Кобзев.

Строительные работы в начальном блоке школы №14 на 500 мест должны завершиться к марту 2022 года. Сейчас идет внутренняя отделка, монтаж технологического оборудования. Это здание станет полноценным учебным объектом, где наряду с классами разместят спортивный зал, столовую, медицинский кабинет и другие необходимые помещения.

Новый корпус школы №75 на 200 мест строится по поручению Президента. Завершение строительства запланировано на конец 2022 года. Образовательный процесс в новом корпусе начнется в 2023 году.

В конце 2021 года начались работы по строительству нового корпуса школы №57 на 500 мест. Сейчас идет обустройство котлована. Завершение работ намечено на конец 2023 года. В декабре прошлого года также был заключен контракт на строительство корпуса школы №53 на 500 мест. Строительные работы начнутся в ближайшее время.