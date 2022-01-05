Центр цифрового образования «IT-куб» откроют в Иркутске

Он будет работать на базе Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства. На его создание планируется направить около 17,5 млн рублей.

«IT-куб» – это федеральная сеть профильного образования по подготовке высокопрофессиональных специалистов в области IT-технологий, которая создается в регионах страны в рамках нацпроекта «Образование».



Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, задача центра – развивать компетенции школьников в сфере IT-технологий, формировать информационную грамотность.

«IT-куб» в Иркутске станет вторым центром цифрового образования в Иркутской области. Первый был открыт в 2020 году в Братске на базе политехнического колледжа. На его создание было выделено более 13 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.



Также Максим Парфенов отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в 88 образовательных организаций из 32 муниципальных образований региона будет поставлено компьютерное оборудование. Каждая из 88 школ получит 28 компьютеров и 1 многофункциональное устройство. На эти цели направят около 140 млн рублей. Среди получателей по семь школ из Ангарска и Иркутского района, шесть школ Чунского района, по пять школ из Братска, Усть-Илимска и Нижнеилимского района.