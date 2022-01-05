Почти 4 тысячи тонн снега вывезли с дорог Иркутска с начала года

За 5 дней нового года с улично-дорожной сети города вывезено почти 4 тысячи тонн снега. Директор МУП «Иркутскавтодор» Сергей Чертков сообщил, что ежедневно на уборку в 5 часов утра выходят 200 человек. На иркутских дорогах работает 82 единицы техники.

– «Иркутскавтодор» работает в круглосуточном режиме с остановками только на пересменку и получение путевых листов. Производится очистка дорог, подметание и уборка тротуаров ручным и механизированным способами. На дорогах работают новые лаповые снегопогрузчики. Комбинированные дорожные машины в зависимости от погодных условий разметают дороги, проводят противогололедную обработку либо работают на вывоз снега, – рассказал Сергей Чертков.

Всего с начала зимы с иркутских дорог вывезли порядка 14 тысяч тонн снега. В случае необходимости осуществляется противогололедная обработка улиц и тротуаров города. За пять суток было обработано свыше 1400000 квадратных метров.