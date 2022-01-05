В Ново-Ленино построят 187 квартир для расселения аварийного жилья

До 2023 года в 6-м микрорайоне Ново-Ленино построят 7 тысяч квадратных метров жилья для переселения из аварийного фонда, который признали таковым до 1 января 2017 года. Администрация Иркутска заключила контракты на приобретение 187 квартир, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым сегодня они посетили площадку, где строят дома для переселенцев.

– С Русланом Николаевичем посмотрели одну из квартир. Хороший проект, просторные планировки квартир. Пообщались с жителями, хотел лично услышать, что не хватает району. Нужно, чтобы людей переселяли в микрорайоны с готовой социальной инфраструктурой. Это и детские сады, и школы, и магазины, и транспорт, и общественные пространства. Поэтому сейчас важно комплексно развивать территории, – подчеркнул глава региона.

Всего в региональную адресную программу вошло 314 аварийных многоквартирных домов в Иркутске.