Музей «Тальцы» вошёл в ТОП-5 лучших в России этнографических музеев под открытым небом

Рейтинг самых интересных этнодеревень составил сервис BlaBlaCar. «Тальцы» в нём заняли пятое место. В прибайкальской этнодеревне собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона.



На первом месте этнографический проект «Кочевник», расположенный в Московской области. Он знакомит с верованиями, культурой и жилищами кочевых народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты, в том числе и самую большую юрту России, чукотскую ярангу, ненецкие чумы.

На втором – музей «Щелоковский хутор» в Нижегородской области, на третьем – музей-заповедник «Томская Писаница», на четвертом – музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» в Пермском крае.