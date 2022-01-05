Новые теплицы построят в иркутском «Горзеленхозе»

Новые теплицы высотой около шести метров установят в иркутском «Горзеленхозе», это позволит выращивать рассаду в несколько уровней, сообщают «Вести-Иркутск».

Общая площадь новых теплиц составит более 1400 квадратных метров, их оборудуют отопительную систему, она позволит сократить теплопотери зимой.

По словам и. о. директора «Горзеленхоза» Георгия Ни, в планах – модернизировать весь тепличный комплекс, на сегодня площадь всех теплиц составляет около 9 квадратных метров.