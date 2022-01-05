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Банки до 1 февраля передадут налоговикам информацию о выплаченных процентах по вкладам

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, который получал их в течение 2021 года, сообщает ФНС. Исключение составляет информация о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

На основании информации банков налоговики рассчитают НДФЛ и направят получателям дохода уведомление на уплату налога.

Напомним, что налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода (в 2022 году оставит 42500 рублей). Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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