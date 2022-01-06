Склад с газовыми баллонами и машинами загорелся в Иркутске на площади 1200 квадратов

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью сообщила, что в Иркутске на улице Воровского сегодня загорелся склад, где располагались газовые баллоны и машины, огонь распространился по площади 1200 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел в 08:12. На момент прибытия первых подразделений здание горело на площади более 900 квадратных метров, существовала угроза распространения на стоящие рядом строения. Источник с водой располагался в 600 метрах от места пожара. Возгорание удалось локализовать в 09:32.

Огонь не распространился на соседние здания, никто при пожаре не пострадал. При возгорании из склада самостоятельно эвакуировались10 человек. Газовые баллоны и машины из строения эвакуировали спасатели.

Установлено, что пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь. Точная причина возгорания устанавливается.