Бухгалтер из Иркутска отдала 3,5 млн рублей аферистам, обещавшим ей заработок на бирже

Пресс-служба ГУ МВД России по Приангарью сообщила, что бухгалтер из Иркутска отдала 3,5 млн рублей мошенникам, которые пообещали ей заработки на бирже.

Установлено, что накануне женщине позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером финансовой компании и предложил заработать на бирже с привлечением личных сбережений.

«Потерпевшая согласилась, оформила кредит и перевела деньги на указанные мошенником реквизиты. Вскоре мобильный собеседника оказался недоступен. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию», – сообщили правоохранители.

Это уже второй случай мошенничества в 2022 году. Напомним, несколько дней назад житель Байкальска лишился более 1 млн рублей, поверив телефонным аферистам.