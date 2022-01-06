Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что серийное производство полностью российских самолетов МС-21 начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба кабмина.

«Если говорить о МС-21, то в прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет, о чем Вы только что сказали, с нашим композитным крылом. И начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем. И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства», – сказал Чемезов.

Он также отметил, что первые серийные машины будут выпущены в 2022 году пока с американскими двигателями и российскими крыльями. Сертифицированы они будут к концу текущего года – началу следующего. «В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин», – добавил Чемезов.

МС-21 – российский среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается корпорацией «Иркут». Последняя является частью госкорпорации «Ростех».