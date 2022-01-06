Жители Иркутской области пожаловались на плохое качество домов для детей-сирот

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жители Приангарья стали жаловаться на плохое качество домов для детей-сирот, в частности, возведенное в 10-м квартале в Шелехове.

«Люди жалуются на холод в квартирах, промерзание стен, отсутствие горячей воды на верхних этажах. Накануне выехал на место, чтобы пообщаться с жителями. Квартиры в этих домах детям-сиротам правительство Иркутской области предоставляет с 2017 года. Застройщик один – ООО «Сибелар Сити»», – рассказал глава региона.

Правительство поручило до 1 февраля управляющей компании, застройщику и министерству имущественных отношений вместе с жителями составить дефектную ведомость, куда будут включены все недочеты. «Мы ее посмотрим и решим, какие дефекты можно устранить оперативно, какие работы придется выполнять летом, а в каких случаях виноваты сами жильцы. Обязательно возьмём на контроль», – пояснил Кобзев.