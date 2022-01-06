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Евро выше 87, доллар – 77. Рубль упал на минимумы на фоне геополитики

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29 декабря 2021

Российский рубль продолжил дешеветь на открытии утренних торгов в четверг, 6 января, обновляя минимумы в паре с евро и долларом. Пара USD/RUB с расчетами завтра впервые с апреля 2021 г. превысила отметку 77 и достигла 77,3, пара EUR/RUB_TOM впервые с сентября оказалась выше 87 и достигла 87,4.

Эксперты БКС связывают падение российской валюты с осложнением геополитической ситуации.

– России предстоят переговоры по Украине с США и НАТО. Дополнительно усугубляет ситуацию протесты в соседнем Казахстане. Кроме того, перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики в США были обозначены в публикации вчерашних протоколов заседания ФРС, которая готова начать сокращать баланс уже после первого повышения ставки. Сокращение долларовой ликвидности негативно воспринимается в валютах развивающихся стран, – подчеркивают аналитики БКС.

Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие цены на сырье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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