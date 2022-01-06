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В Казахстане приостановлена работа банков

Нацбанк приостановил работу всех финансовых организаций Казахстана, сообщает Интерфакс.

– Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, – сказал пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов.

Ограничение распространяется также на фондовую биржу.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
В Казахстане приостановлена работа банков
Власти Казахстана ожидают начала протестов на севере страны
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