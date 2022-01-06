В Казахстане приостановлена работа банков

Нацбанк приостановил работу всех финансовых организаций Казахстана, сообщает Интерфакс.

– Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, – сказал пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов.

Ограничение распространяется также на фондовую биржу.