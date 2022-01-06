Доходы бюджета Иркутской области увеличились почти на треть

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли почти на треть, сообщает пресс-служба правительства области.

Увеличение доходов произошло, в том числе, за счет реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и организациями, действующими на территории Приангарья. В рамках достигнутых договоренностей ряд крупных налогоплательщиков анонсировал перечисление в 2021 году в консолидированный бюджет региона 16,8 млрд рублей.

Порядка половины поступлений по основным налогам (на прибыль и на имущество организаций, на доходы физических лиц) в Иркутской области приходится на 19 крупнейших налогоплательщиков. За 11 месяцев 2021 года эти компании увеличили свои отчисления в бюджет региона по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на четверть. В разрезе крупных предприятий высокая динамика наблюдается по налогу на прибыль организаций (+ 14,7 млрд рублей или 41%).

Кроме того, ведется работа, направленная на легализацию «теневого» бизнеса, в первую очередь, в лесодобывающей и перерабатывающей сферах. В результате налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона от предприятий лесопромышленного комплекса за 11 месяцев 2021 года увеличились по сравнению с 2020-м почти в три раза: с 4,2 до 11,3 млрд рублей.