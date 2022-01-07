Четверых жителей Приангарья обвинили в похищении человека и вымогательстве денег

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение четверым местным жителям в похищении человека и вымогательстве 300 тысяч рублей за его освобождение, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемые решили похитить знакомого ради денег. Для совершения преступления они прибыли на автомобиле в Барлукское участковое лесничество Куйтунского района, где работал потерпевший. По предварительному сговору молодые люди избили 36-летнего мужчину, после чего поместили его в автомобиль и поехали в сторону Саянска. «Злоумышленники требовали у потерпевшего 300 тысяч рублей. После продолжительных угроз и применения физической силы мужчина позвонил своему работодателю, который согласился передать за освобождение необходимую сумму», – отметили следователи.

Позже подозреваемые прибыли на место встречи за выкупом, где были задержаны сотрудниками полиции. Преступников осудят по уголовным статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», санкции которых предусматривают до 12 и до 7 лет лишения свободы соответственно.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.