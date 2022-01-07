Дорогу около поселка Мельничная Падь реконструируют к октябрю 2022 года

Реконструкцию дороги на подъезде к поселку Мельничная Падь Иркутского района начали в декабре прошлого года, завершить ее планируется 30 сентября 2022-го, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Изначально тракт не был рассчитан на большой поток машин. После того, как в Мельничной Пади началась интенсивная застройка, движение по трассе усилилось. При этом дорога включает несколько узких участков, где образуются заторы. Кроме того, с трассы есть повороты на дороги к садоводствам, много слепых зон. Все это не способствует безопасности движения. Однако основная проблема данной автодороги – скопление сточных вод на проезжей части. Поэтому реконструкция была необходима», – пояснили власти.

Рабочие отремонтируют участок длиной более 5 км. Сегодня здесь ведутся работы по вырубке леса. Реконструкция продолжится с наступлением теплой погоды. В рамках проекта восстановят земляное полотно, в том числе увеличат радиусы поворотов, проложат водопропускные трубы, восстановят обочины, выполнят асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Кроме того, на участке предусмотрены две автобусных остановки.

Дополнительно в границах поселка установят опоры наружного освещения, на трех участках дороги оборудуют локальные сооружения для очистки поверхностных вод.