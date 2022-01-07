Новости

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Иркутском районе

Две иномарки – Toyota Corolla и Toyota Avensis – столкнулись в селе Грановщина в Иркутском районе накануне вечером, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба региональной полиции.

<p>Фото региональной полиции</p>

Фото региональной полиции

По предварительной информации, 34-летний водитель Toyota Corolla столкнулся с Toyota Avensis, движущейся во встречном направлении. В результате ДТП обоим водителям и пассажиру первой машины потребовалась госпитализация. Пассажирка второй иномарки получила ушибы и ссадины, помощь медиков ей не потребовалась.

Причины случившегося выясняются.


<p>Фото региональной полиции</p> <p>Фото региональной полиции</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании