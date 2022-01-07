Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Иркутском районе

Две иномарки – Toyota Corolla и Toyota Avensis – столкнулись в селе Грановщина в Иркутском районе накануне вечером, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото региональной полиции

По предварительной информации, 34-летний водитель Toyota Corolla столкнулся с Toyota Avensis, движущейся во встречном направлении. В результате ДТП обоим водителям и пассажиру первой машины потребовалась госпитализация. Пассажирка второй иномарки получила ушибы и ссадины, помощь медиков ей не потребовалась.

Причины случившегося выясняются.