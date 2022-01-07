Два автомобиля провалились под лед водоемов Иркутской области с начала года

ГУ МЧС России по Иркутской области зафиксировало два случая провала автомобилей под лед водоемов региона с начала 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

4 января при мониторинге социальных сетей был выявлен провал легкового автомобиля Nissan на реке Ангаре в районе города Свирска Черемховского района между Федяевским и Поздеевским заливами. В оперативные службы хозяин машины не обращался. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении владельца к административной ответственности.

Утром 6 января в Главное управление поступило сообщение о том, что в районе 41 километра Байкальского тракта на Иркутском водохранилище под лед провалился легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. К месту происшествия были направлены сотрудники ГИМС и спасатели МЧС России. По прибытии было установлено, что водитель выехал на лед и двигался вдоль берега, через некоторое время автомобиль провалился. Хозяин авто успел выбраться, глубина в месте провала составляет около метра.

«В обоих случаях происшествия произошли в результате нарушения владельцев автомобилей правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лед вне переправ», – пояснили в МЧС.