Погиб экс-руководитель Байкальского банка Сбербанка

Сегодня стало известно о трагической гибели экс-руководителя Байкальского банка Сбербанка Владимира Салмина.

– Печальное известие. Трагически погиб Владимир Викторович Салмин. Профессионал в банковской сфере, грамотный руководитель, энергичный и неравнодушный, человек с большим сердцем, – написал на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Владимир Салмина учился в Братском индустриальном институте. Большую часть жизни трудился в Иркутской области. Работал в Усть-Илимском и Братском филиалах Инкомбанка, Братском филиале Гута-банка. С 2000 года начал трудиться в системе Сбербанка России. Возглавлял Байкальский банк Сбербанка. Позже Владимир Викторович переехал в Воронеж и возглавил Центрально-Черноземный банк.



Церемония прощания с Владимиром Салминым состоится в Иркутске в «Байкал Бизнес Центре» (ул. Байкальская, 279). Гражданская панихида пройдет с 12:00 до 14:00 в воскресенье, 9 января.