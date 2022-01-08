Рубль перешел к укреплению

Вышедшая в эту пятницу, 7 января, за рубежом макростатистика позитивно отразилась на курсе российского рубля. Индекс потребительских цен еврозоны за декабрь составил 5% при консенсусе 4,9%. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за тот же месяц оказалось вдвое ниже прогноза, составив 199 тыс., зато безработица снижается шестой месяц подряд и в декабре достигла 3,9% при прогнозе 4,1%. Показатель держится на минимумах с 1970 годов, что дает ФРС основания для ужесточения монетарной политики. Сегодня в 18:45 мск президент США Джо Байден даст комментарий относительно данных по рынку труда, отмечают аналитики «Фридом Финанс»:.

– На этом фоне пара USD/RUB снизилась на 1,1%, до 75,47, а EUR/RUB опустилась на 0,93%, до 85,3. Brent дорожает на 0,84% и торгуется по $82,68. Не исключаем всплеска волатильности в нефтяных котировках после выхода в 21:00 мск данных о числе действующих буровых установок в США от Baker Hughes.

Золото опустилось в цене до $1783,50, хотя перед публикацией протоколов FOMC 5 января торговалось по $1829 за тройскую унцию.

Ожидаем, что до конца текущей торговой сессии рубль укрепится к доллару до 75, хотя актуальным для пары USD/RUB остается диапазон 75–77,3. По отношению к евро отечественная валюта может подрасти до 84,60, но, скорее всего, пара EUR/RUB продолжит колебаться в пределах 84,6–87,4. Котировки Brent нацелены на $83 за баррель, следующей целью роста станет отметка $84,40. При развитии негативного сценария нефть может опуститься в цене до $80,40. Прогнозируем продолжение коррекции в золоте до $1780, рост его цены будет ограничен уровнем $1796 за тройскую унцию.