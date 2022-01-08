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Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нижнеудинск

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начало доследственную проверку по факту схода 15 вагонов грузового поезда с рельсов на станции Нижнеудинск в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 7 января в 10:23 по местному времени. Пострадавших нет. Установлено, что при сходе вагонов поврежден габарит соседнего пути.

Доследственная проверка ведется по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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