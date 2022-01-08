Детский технопарк за 24,4 млн рублей создадут в Ангарске в 2022 году

Детский технопарк «Кванториум» в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» создадут в 2022 году в Ангарске, на его оснащение планируется направить 24,4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«"Кванториум" откроется в Ангарске на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №10. Это будет инновационная образовательная площадка для детей, созданная для освоения общеобразовательных программ по физике, химии и биологии», – рассказали власти.

В технопарке школьники смогут бесплатно обучаться по дополнительным общеразвивающим программам на современном высокотехнологичном оборудовании. Детский технопарк в Ангарске будет уже пятым в сети «Кванториумов» Иркутской области.