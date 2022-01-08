Междугородний автобус «Иркутск – Усть-Илимск» загорелся на трассе

Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с поступившим сообщением об инциденте с междугородним автобусом «Иркутск – Усть-Илимск», который загорелся на трассе в Заларинском районе, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел вечером 7 января. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным пассажиры за медицинской помощью не обращались.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом.