Целевые показатели по расселению аварийного жилья в Приангарье в 2021 году выполнены на 100%

Пресс-служба правительства Приангарья сообщила, что в Иркутской области в 2021 году 6 350 человек получили новое жилье взамен аварийного. По данным на 27 декабря 2021 года, в регионе расселено 114,33 тысячи квадратных метров. Таким образом, целевой показатель расселения аварийного жилья на 2021 год выполнен на 100%.

Всего с 2019 года в Иркутской области расселено около 340 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Жилищные условия улучшили почти 17,5 тысячи человек. Это свидетельствует о выполнении целевых показателей 2019-го, 2020-го и 2021 годов в полном объеме.

Власти планируют до 1 сентября 2025 года расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Общий объем подобного жилья в регионе составляет 397,5 тысячи квадратных метров, в которых проживают 22,7 тысячи человек.