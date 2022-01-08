Видеоэкран для общения с жителями других городов установили в Иркутске

Иркутск присоединился к проекту «Мегаполис – онлайн», в сквере имени Кирова установили интерактивный экран с функцией видеотрансляци – он позволяет общаться с жителями других городов России, рассказала пресс-служба мэрии.

«Каждый желающий может подойти к экрану и в режиме реального времени пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Магадана и других городов. Сеанс связи длится 20 секунд, потом картинка меняется, и можно поздравить с Новым годом уже следующий город», – рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.

Экраны во всех 18 городах, где они установлены, – одинаковые, имеют высоту более 1,5 метра. Устройства работают при температуре до -40 градусов. Прямая трансляция идет круглые сутки. Работать интерактивный экран будет до 1 февраля.