Стало известно, где находится Назарбаев

Бывший президент не покидал страну и находится в столице Казахстана. Он призывает всех сплотиться вокруг действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности <...> страны». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Айдос Укибая, который опубликовал пост в Twitter.

Ранее издание Orda.kz в Telegram-канале сообщило, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Затем протесты переросли в беспорядки. Правительство республики ушло в отставку. Затем ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев.