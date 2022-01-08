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Стало известно, где находится Назарбаев

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Бывший президент не покидал страну и находится в столице Казахстана. Он призывает всех сплотиться вокруг действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности <...> страны». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Айдос Укибая, который опубликовал пост в Twitter.

Ранее издание Orda.kz в Telegram-канале сообщило, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Затем протесты переросли в беспорядки. Правительство республики ушло в отставку. Затем ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
Экс-премьера Казахстана обвиняют в госизмене
Стало известно, где находится Назарбаев
Россиян вывезут из Казахстана 9 января
Все материалы сюжета

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