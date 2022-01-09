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Экс-премьера Казахстана обвиняют в госизмене

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Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и экс-премьер Карим Масимов задержан, сообщает пресс-служба ведомства. Его подозревают в государственной измене.

Дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана («Госизмена») было заведено еще 6 января, уточнили в комитете. В тот же день Масимова задержали, однако КНБ сообщил об этом только сейчас, сообщает РБК.

Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, он возглавлял правительство с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. В промежуток между двумя сроками он занимал должность руководителя администрации президента. В сентябре 2016 года Масимов был назначен главой КНБ. Президент Касым-Жомарт Токаев снял его с должности 6 января на фоне массовых протестов.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Затем протесты переросли в беспорядки. Правительство республики ушло в отставку. Затем ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
Экс-премьера Казахстана обвиняют в госизмене
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Все материалы сюжета

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