«Тальцы» вошли в ТОП-5 лучших этнографических музеев под открытым небом в России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что музей «Тальцы» вошел в ТОП-5 лучших этнографических музеев под открытым небом в России, рейтинг составил сервис BlaBlaCar.

«Важно, что сотрудники музея не останавливаются на достигнутом. Продолжают появляться новые экспонаты и экспозиции. В частности, зона Московский тракт. Там уже разместили купеческие и крестьянские усадьбы, почтовую станцию. В этом году появятся базарная площадь, синагога, трактир – рассказал глава региона

Также здесь строится переселенческая зона времен столыпинской аграрной реформы. Это будет улица, на которой разместят татарскую мечеть, костел и дома представителей разных национальностей. Достройка Московского тракта завершится в этом году. Работы в переселенческой экспозиционной зоне продолжатся в 2023 году. Правительство региона профинансирует этот проект в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».