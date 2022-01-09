Новости

Десять человек погибли на пожарах с начала 2022 года в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что с начала 2022 года в регионе на пожарах погибли 10 человек, в том числе ребенок, травмировались семь человек, были спасены – 69.

В новогодние праздники в Приангарье произошло 148 пожаров. За минувшие сутки, 8 января, – 16 пожаров. 9 января утром уже произошел один пожар – горел садовый дом. Погибших, травмированных, спасенных, эвакуированных нет.

«В связи с ростом гибели людей на пожарах организован комплекс профилактических мероприятий по стабилизации оперативной обстановки на территории Иркутской области», – отметили спасатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
Экс-премьера Казахстана обвиняют в госизмене
Стало известно, где находится Назарбаев
Россиян вывезут из Казахстана 9 января
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании