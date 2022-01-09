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Правительство исполнит новогоднюю мечту юной россиянки, которая хочет побывать на Байкале

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Ему попалась записка от юной россиянки Алены Пристанской, которая мечтает побывать на Байкале, сообщают власти Республики Бурятия.

«Желание увидеть своими глазами удивительное озеро Байкал загадала пятилетняя Алена Пристанская из Калининградской области. Она получила сертификат на поездку в Республику Бурятия. Девочка сможет увидеть маяк в селе Турка, посетить памятник культуры и истории Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», Сретенский женский монастырь в селе Батурино, искупаться в горячих источниках курорта в селе Горячинске, попробовать блюда национальной кухни», – говорится в сообщении.

 «Елка желаний» – это ежегодная благотворительная акция, в рамках которой осуществляются новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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