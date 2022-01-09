Подросток взял без спроса у сестры Land Cruiser Prado и устроил ДТП в Иркутской области

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что 14-летний подросток взял без спроса у сестры автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и устроил ДТП в районе села Тальники Черемховского района.

Парень взял машину, чтобы прокатиться вместе со своим 11-летним родственником, который в результате аварии пострадал и попал в больницу. Водителю медпомощь не понадобилась. Установлено, что во время движения подросток выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением транспорта, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.