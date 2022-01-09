Кафе «Два барашка» сгорело в Братске на площади 400 квадратных метров

Кафе «Два Барашка» на улице Зверева, 1а горело сегодня в городе Братске Иркутской области, площадь возгорания – 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 12:13. К месту возгорания отправились шесть машин и 20 человек. До прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 22 работника кафе, посетителей не было. Пострадавших нет. Локализовать пожар удалось в 14:45.

«Предварительная причина пожара – воспламенение горючих отложений внутри гофры вытяжки хоспера – мангала закрытого типа – в результате термического воздействия раскаленных углей. Работник кафе растопил мангал, через два часа загорелось внутри гофры над вытяжкой, далее огонь стремительно распростирался по вентиляции и перешел на кровлю здания», – сообщили в МЧС.

По факту пожара будет проведена проверка.