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Землетрясение произошло на Байкале 9 января

Землетрясение произошло сегодня, 9 января, на Байкале, эпицентр находился в акватории озера на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Землетрясение не ощущалось, ближайший населенный пункт – поселок Большое Голоустное Иркутского района – находится в 28 км от эпицентра. Расстояние от Иркутска до Большого Голоустного – 81 км. Жалоб и звонков от населения не поступало», – рассказали спасатели.

Магнитуда – 3,9, интенсивность в эпицентре – 5,4 балла. По информации ЕДДС Иркутского района, жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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