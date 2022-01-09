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Появление «омикрона» означает, что острый период пандемии ковида близится к концу – ученые

Южноафриканские ученые провели исследование и выяснили, что появление штамма «омикрон» означает окончание самого острого периода пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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«Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», – заявили ученые в своей научной работе.

Такой вывод был сделан после проведения группой медиков исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку «омикрона»: ученые проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни.

Напомним, новый штамм «омикрон» недавно обнаружили и в Иркутской области. Официально подтверждено два случая – этот тип вируса выявлен у детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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