Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после каникул из-за омикрон-штамма

Из-за появления штамма коронавируса «омикрон» после новогодних праздников в России может начаться рост заболеваемости, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Ранее врачи разных стран заявляли о более высокой заразности этого варианта по сравнению с другими, сообщает ТАСС.

– К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма [коронавируса] "омикрон", – сказал он.

Ранее российские власти также уже заявляли, что ждут роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников. Всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в январе–феврале, и в этот период суточное число заражений может превысить 50 тыс. человек.