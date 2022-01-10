Метеорологи прогнозируют заморозки до -40° в Иркутской области

В Иркутске – днем до -13°, ночью до -21°.

Как сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области, 10 января в области местами пройдет снег, в отдельных районах метели.

В горах Хамар-Дабана -13,-18°, при прояснении -21,-26°, в северо-восточных, верхнеленских,

Киренском, Усть-Кутском районах, на севере Катангского района -33,-38°, при прояснении -41,-46°, днём -11,-16°,

В горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -4,-9°, при облачной погоде – 12,-17°,

На севере Катангского района -18,-23°, при облачной погоде -28,-33°.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, вечером слабый снег, температура ночью -19,-21°, днём -11,-13°.

На озере Байкал – переменная облачность, местами слабый снег, ветер, температура ночью -16, -21°, при прояснении -26,-31°, днём -7,-12°, при облачной погоде до -17°.