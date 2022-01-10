Какие профессии будут востребованы в 2022 году

Прогноз (есть у SIA.RU) дает сервис SuperJob.

Вакансий в сфере разработки ПО за год стало больше на 90%, а годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий – рекордный за 14 лет наблюдений (23,3% в номинальном выражении без учета инфляции).

В 2022 году IT-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в т.ч. из-за начавшейся в ковид ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг. В числе наиболее востребованных останутся мобильные разработчики (iOS и Android), а также специалисты по информационной безопасности. В связи с цифровизацией, переходом на удаленку и ростом числа киберпреступлений компаниям предстоит столкнуться с задачами совершенствования систем защиты информации.

Розничная торговля растет за счет развития e-commerce, а в 2022 году крупнейшие ритейлеры и маркетплейсы нацелены на дальнейшее развитие онлайн-продаж. Специалисты в сфере e-commerce и цифровом продвижении будут востребованы и в наступающем году.

Туристическая отрасль в 2021 году чувствовала себя лучше, чем в 2020: вакансий за год прибавилось в 2 раза за счет востребованности внутренних направлений туризма. Подтверждение тому, что компании, сумевшие выжить в пандемию, будут развивать бизнес в следующем году, – в подборке туристических вакансий.